O primeiro sábado de Junho não será como os outros na Biblioteca de São Lázaro. No dia do seu 141.º aniversário, o silêncio dos livros deixa-se substituir pela palavra dita, com uma programação que envolve um concerto, contos para crianças e a inauguração de uma pintura mural. Tudo gratuito, para celebrar a longa vida daquele que é o exemplar mais antigo da rede de bibliotecas públicas da cidade.

João Torres Lisbon Poetry Orchestra

A festa começa às 11.00, com a Hora do Conto, momento de leitura de histórias para crianças (a partir dos 4 anos). Logo a seguir, às 11.30, faz-se uma visita guiada à biblioteca, contando os detalhes do edifício erguido no final do século XIX, que acolhe mais de 20 mil documentos. Às 14.30, um quiz sobre banda desenhada terá como grande prémio um conjunto de livros seleccionados pela biblioteca. Mais para o final da tarde, às 17.00, Andréa Grasso inaugura um mural pintado especificamente para o evento, que culmina, às 18.00, com o concerto da Lisbon Poetry Orchestra, colectivo nascido de leituras de poesia, que decidiu tomar o surrealismo como chama (no álbum mais recente, Os Surrealistas, entram poemas de Mário Cesariny, António José Forte ou Alexandre O’Neill), fazendo-se acompanhar de instrumentos como a guitarra, a bateria ou o saxofone.

Biblioteca de São Lázaro (Pena), Rua do Saco, 1. 1 Jun, Sáb 11.00-19.00. Entrada livre

