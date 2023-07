Biblioteca Nacional recorda Ruy Belo com exposição, encontro e visita guiada

Com a exposição “Ruy Belo – Inesgotável rosto” patente até Setembro, a Biblioteca Nacional vai promover um encontro em torno do poeta e ensaísta na segunda-feira.

A exposição “Ruy Belo – Inesgotável rosto” foi inaugurada no passado mês de Junho, na Biblioteca Nacional de Portugal, onde ficará patente até 23 de Setembro. A propósito, realiza-se na próxima segunda-feira, 17 de Julho, um encontro que também servirá para assinalar a doação à instituição do espólio do poeta e ensaísta. Além de uma conversa, o programa inclui uma visita guiada à exposição.

“É uma oportunidade para a partilha de testemunhos de quem o conheceu de perto e dos muitos que apreciam a obra do poeta, um dos maiores da segunda metade do século XX português”, lê-se em nota sobre o encontro de entrada livre. Marcado para as 16.00, contará com a participação de Arnaldo Saraiva, Fernando J. B. Martinho e Fernando Pinto do Amaral, estando ainda prevista a exibição do documentário Ruy Belo, Era uma vez, realizado em 2015 por Fernando Centeio.

Já a exposição, para a qual haverá visita guiada gratuita a seguir ao encontro, é constituída por uma selecção documental do espólio que passará a fazer parte do Arquivo de Cultura Portuguesa Contemporânea da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), desde o seu acervo pessoal às suas notas e apontamentos de versos deixados nos mais diversos suportes.

“A celebração [de Ruy Belo e da sua obra, no ano em que o poeta completaria 90 anos e em que passam 45 da sua morte] é especialmente marcada pelo generoso acto da doação do seu espólio com que os filhos do escritor pretendem perpetuar a memória do pai entregando à sociedade, através da BNP, os materiais que estão na génese da sua obra”, escreve-se em folha de sala.

Nascido a 27 de Fevereiro de 1933, em São João da Ribeira, Rio Maior, Rui de Moura Ribeiro Belo, mais conhecido por Ruy Belo, entrou para a Universidade de Coimbra, como estudante de Direito, em 1951. Terminado o curso, já na Faculdade de Direito de Lisboa, foi para Roma, em 1956, fazer um doutoramento em Direito Canónico. Regressado a Portugal, foi director literário da Editorial Aster e, a seguir, chefe de redacção da revista Rumo.

Em 1961, Ruy Belo entrou como investigador na Faculdade de Letras de Lisboa, com uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian, para estudar Filologia Românica. No mesmo ano, publicou a sua primeira obra, Aquele Grande Rio Eufrates. Até 1977, publicou nove livros de poesia – o último título publicado em vida foi Despeço-me da Terra da Alegria. Morreu a 8 de Agosto de 1978, aos 45 anos, vítima de um edema pulmonar.

Biblioteca Nacional de Portugal, Campo Grande 83. 17 Jul, Seg 16.00. Entrada livre

+ Os poetas que escreveram sobre Lisboa

+ Este Verão, a Time Out Lisboa só quer saber da Costa Alentejana