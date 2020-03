Bibliotecas de Lisboa promovem um conto por dia para animar os mais pequenos

Uma história por dia não sabe o bem que lhe fazia. É este o nome do novo projecto das Bibliotecas Municipais de Lisboa, que dão início a um novo serviço online já esta sexta-feira, com a estreia do primeiro episódio de uma série de contos, para viajar para outros sítios e mergulhar no mundo da ficção sem sair de casa.

O serviço BLX online foi anunciado esta semana pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina. A primeira série de histórias, contadas pelas mediadoras de leitura da rede de bibliotecas municipais, terá 40 episódios e o primeiro sai esta sexta-feira, às 11.00, no Facebook.

“As histórias contêm xarope de aventuras, pomada de animais, saqueta de ideias, colírio de gargalhadas, emplastros de ilustrações e comprimidos de bem estar”, lê-se em nota sobre o projecto.

Para não perder nenhum episódio, só tem de se lembrar deste horário: de segunda-feira a sábado, às 11.00 – caso não consiga acompanhar à hora certa, não se preocupa porque as histórias ficam todas guardadas e disponíveis para quando quiser. Se tiver necessidade de reforço literário, pode sempre ler as prescrições de “Livros para uma quarentena” do Plano Nacional de Leitura.

