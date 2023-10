Big Bang! O festival de música e aventura chega ao CCB a 21 de Outubro

O Festival Big Bang está de volta ao Centro Cultural de Belém. Nos dias 20 e 21 de Outubro, as escolas e as famílias com crianças são convidadas a percorrer um “labirinto de aventuras musicais”. A programação, que se mantém diversificada e multidisciplinar, inclui concertos, instalações imersivas, espectáculos e oficinas para pôr mãos à obra e ouvidos em alerta.

A decorrer em 12 países europeus e no Canadá, o Big Bang é um projecto internacional com vários parceiros. Iniciado pela companhia belga Zonzo Compagnie, foi abraçado em Portugal pela Fábrica das Artes, que tem aberto um importante espaço para o intercâmbio de experiências musicais para crianças, com músicos portugueses e estrangeiros.

O dia 20 é para as escolas. A 21, a festa começa no foyer do Grande Auditório, com a instalação de áudio interactiva Tom das Cores, de Karolien Verlinden, com música de Lynn Cassiers e dinamização de Rebeca Csalog e Longo. Entre as 11.00 e as 16.30, há sessões de 30 em 30 minutos, por 3,50€.

Ainda no dia 21, Ricardo Jacinto apresenta-se na Sala Sega, às 11.15, 12.30, 13.45 e 16.15, com Jangada (uma peça de embalar), um concerto-teatro (4,50€); e Victor Gama sobe ao palco do Grande Auditório às 17.00, com os músicos Salomé Pais Matos e Nuno Cintrão, e vários alunos da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional.

Já às 11.30, poderá ver Hey Meredith!, da Zonzo Compagnie, que ficou conhecida por apresentar espectáculos inspirados em compositores famosos como John Cage e Purcell, e agora adiciona a essa lista, pela primeira vez, uma compositora contemporânea, Meredith Monk. Em tempos, a artista criou um espectáculo para a Zonzo, agora é a vez da Zonzo fazer uma performance sobre ela. Além da sessão matutina, há uma segunda apresentação às 14.30, no Pequeno Auditório.

Poderá assistir também, na Black Box, às 13.00 ou às 16.00, Uma e a Outra/ One and the Other, de Sophie Boucher e Magali Benvenuti. Trata-se de mistura de guitarra, percussão corporal e dança neste delicioso espetáculo sobre uma música e uma bailarina – duas amigas que estão a descobrir como tocar (brincar) juntas.

A programação completa já está disponível online, mas vale a pena tomar nota das propostas de entrada livre. No dia 20, às 11.15, e no dia 21, às 14.00, há concerto da Orquestra Tradicional da Casa Pia de Lisboa, no Jardim das Oliveiras. Já na Praça CCB, poderá ver a performance Peace unity love and have fun and never waste your talent, no dia 20, às 16.00, e no dia 21, às 18.00, com o grupo de b-boys do Chiado Lisbonbreakers que, acompanhados por um DJ, prometem uma grande festa de dança e beats.

Centro Cultural de Belém. 20-21 Out, Sex-Sáb vários horários. Vários preços.

