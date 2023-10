Exposição imersiva de Salvador Dalí chega a Portugal

A Immersivus Gallery recebe, pela primeira vez, "Dalí Cybernetics". A partir de 9 de Novembro, o público é convidado a entrar nas obras do artista surrealista de forma interactiva.

A obra de Salvador Dalí chega à Immersivus Gallery, como nunca antes vista por cá. Depois de Frida Kahlo, Monet e Klimt, é a vez da exposição imersiva acolher o trabalho do pintor catalão. “Dalí Cybernetics” abre a 9 de Novembro.

Através de uma porta de arte digital, o metaverso torna-se casa de Dalí, dando a conhecer ao público várias perspectivas que reflectem o pensamento por detrás da obra do artista. À boleia da mais recente tecnologia, o público é convidado a viajar pela mente e universo de Salvador Dalí. No Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras, a mostra recorre a projecções de grande formato, instalações interactivas, hologramas e realidade virtual, que prometem tornar esta uma experiência digital única. A exposição abrange temas como universos paralelos, física quântica, a quarta dimensão, ótica, geometria sagrada e sequenciação de ADN.

Nome incontornável do surrealismo, o pintor é considerado pioneiro na utilização de ferramentas digitais na criação das suas obras, tendo afirmado que, no futuro, a arte seria "substituída por formas mais fecundas, ainda impossíveis de imaginar, completamente fora dos limites das belas-artes e absolutamente em acordo com a atualidade", pode ler-se em comunicado.

A exposição, criada pelo estúdio criativo Layers of Reality, é trazida a Lisboa pelo atelier Ocubo, tendo sido desenvolvida em cooperação com a direcção artística da Fundação Gala-Salvador Dalí. Os bilhetes custam entre 8€ e 15€, mas de 9 a 12 de Novembro têm o custo único de 10€, podendo ser adquiridos no site www.portugalagenda.com.

Reservatório da Mãe D'Água das Amoreiras. 9 Nov-30 Dez, Ter-Sex 16.30-19.00 Sáb-Dom 15.30-19.00. 8€-15€

