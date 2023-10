Há um robot com quem falar e comida do espaço para provar no Homo Curiosus

O Pavilhão do Conhecimento convida todos a saber mais acerca dos últimos avanços tecnológicos, no sábado, 21 de Outubro.

No Pavilhão do Conhecimento, o futuro está mais próximo. Durante o dia 21 de Outubro, o Homo Curiosus convida os curiosos a saber mais acerca dos últimos avanços tecnológicos. Vão ser exibidos 11 documentários, premiados internacionalmente, e estão agendadas outras tantas palestras. Há ainda diversas experiências imersivas e um stand de realidade virtual.

Ari, um robot que responde a perguntas sobre variados temas como um verdadeiro ChatGPT, é uma das estrelas deste evento de divulgação científica. Os participantes são ainda convidados a criar hologramas que, depois, podem comparar com a sua imagem real; e a provar a comida do futuro, como as gomas que os astronautas comem no espaço ou insectos desidratados. Além de ficar a conhecer os seus benefícios nutricionais e ecológicos e o modo de preparação, através de um jogo de roleta, os sortudos têm a oportunidade de provar o insecto que lhes calhar.

Entre os palestrantes, destacam-se o deputado e físico Alexandre Quintanilha, que vai tentar decifrar os mecanismos comportamentais que explicam a aparente incapacidade humana de lidar com as alterações climáticas, a partir das 12.00, na palestra Aquecimento global, porque é que os políticos não fazem mais para o deter; ou o astronauta análogo João Lousada, do Fórum Espacial Austríaco, que ao início da tarde se interroga sobre se Poderemos morar no espaço? e tenta encontrar uma resposta. Há ainda uma conversa em torno da sexualidade humana e das formas como a biotecnologia pode mudar a maneira como as pessoas amam, com a sexóloga Valerie Tasso.

A entrada é gratuita, mas é necessário reservar um bilhete. Quem não conseguir ir ao Pavilhão do Conhecimento pode fazer streaming e acompanhar o evento no site www.homocuriosus.pt.

Pavilhão do Conhecimento. 21 Out (Sáb). 09.30-20.00. Entrada livre.

