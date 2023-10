Opereta sobre Maria da Fonte marca semana dedicada à história das mulheres no CCB

De forma a celebrar a cultura e história das mulheres em Portugal, o Centro Cultural de Belém vai dedicar uma programação ligada à histórica figura de Maria da Fonte. Há um ciclo de conferências e uma opereta sobre a mulher minhota para assistir, entre 5 e 14 de Novembro.

Maria da Fonte estreia a 12 de Novembro, às 17.00, no Grande Auditório do CCB. A opereta em três actos é uma comédia satírica, interpretada por oito solistas, coro e orquestra, incluindo o Coro do Teatro Nacional de São Carlos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa. Foi escrita por Augusto Machado, a partir de um libreto original da autoria de Batalha Reis, Gervásio Lobato e João Francisco de Eça Leal, e tem direcção musical de João Paulo Santos e encenação de Ricardo Neves-Neves, autor do libreto actual. A 14 de Novembro, às 10.30, há uma sessão para escolas, maiores de 65 anos, e pessoas surdas, cegas ou com baixa visão.



Ainda a 12 de Novembro, acontece a conferência Mulher Portuguesa: A multifuncionalidade do seu papel no decurso da História. Entre as 11.00 e as 13.00, na sala Maria Helena Vieira da Silva, participam na conversa a musicóloga Luía Cymbron, do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, da FCSH da Universidade Nova, João Paulo Santos e Ricardo Neves-Neves. A entrada é livre, mediante levantamento do bilhete duas horas antes do início da sessão.

A Semana da Maria da Fonte inicia-se a 5 de Novembro. Das 10.00 às 18.00, a praça do CCB dá lugar ao mercado mensal do CCB, composto por mostras de tradições e produtos de Póvoa de Lanhoso e Fafe, e ainda uma pequena mostra da Comunidade Intermunicipal do Ave.

Praça do Império (Belém). 5-14 Nov, vários horários. 0€-112€

+ Culturgest celebra 30 anos com três dias de festa

+ Traça: três dias de cinema, música e arte no bairro do Rego