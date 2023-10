Culturgest celebra 30 anos com três dias de festa

Entre 11 e 13 de Outubro, a Culturgest celebra 30 anos com exposições, concertos e uma festa.

A celebração arranca com o quarteto de Ricardo Toscano. A 11 de Outubro, às 21.00, a banda interpreta With Strings, de Charlie Parker, em conjunto com a Orquestra da Câmara Portuguesa, dirigida por Pedro Moreira. Também às 21.00, no dia seguinte, Ricardo Toscano volta ao palco para interpretar Chasing Contradictions, o primeiro disco que gravou em trio. Lançado no final de 2022, o álbum recebeu vários prémios e elogios. Os bilhetes para ambos os concertos podem ser adquiridos na Culturgest e na Ticketline.

Na sexta-feira 13, entre as 22.00 e a 00.00, a Culturgest inaugura duas exposições de entrada livre, da curadoria de Bruno Marchant. “Fantasma Gaiata: A Colecção da CGD” abre ao público as portas das galerias da Culturgest, das quais o espólio conta com quase 2000 peças. A exposição inclui um programa de visitas guiadas destinadas a pessoas invisuais ou com baixa visão, nas quais é possível aceder a uma selecção de obras com audiodescrição. As visitas acontecem a 19 de Novembro (11.00), 10 de Dezembro (16.30) e 13 de Janeiro (15.00). Para a comunidade surda, há visitas guiadas em Língua Gestual Portuguesa a 25 de Novembro e 20 de Janeiro, às 16.00. A exposição fica patente até 28 de Janeiro.

O antigo espaço da livraria da Culturgest é agora ocupado com exposições de entrada gratuita que partem da ideia de livro e de noções como edição, escrita, documentação, entre outros. Até 28 de Janeiro, pode ser visitado o primeiro momento do novo espaço – “Ideias, Projectos e Envolvimentos, de Alberto Carneiro”. A exposição surge a propósito da apresentação da obra O Canavial: Memória Metamorfose de um Corpo Ausente, e expõe cartazes, serigrafias, brochuras e livros desenhados pelo artista.

Na noite de 13 para 14 de Outubro, a partir da meia-noite, celebra-se a festa dos 30 anos da Culturgest, ao som do dj set de Pedro Ramos, fundador e director da Rádio Futura.

Rua Arco do Cego 50. 11-13 Out, vários horários. 0€-20€

