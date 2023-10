Pintora canadiana que aprendeu com Arpad Szenes doa espólio a Lisboa

Pinturas, fotografias, cartas e até postais ilustrados ficam em residência no Museu Arpad Szenes-Vieira da Silva, no Jardim das Amoreiras.

A pintora canadiana Tobie Steinhouse decidiu doar à Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, em Lisboa, um espólio ligado ao casal de pintores Maria Helena Vieira da Silva e Arpad Szenes. Hoje com 98 anos, Steinhouse teve aulas de pintura com Arpad Szenes, no atelier do pintor, em Paris, nos anos 1950. Adam Steinhouse e Melanie Mauthner, filho e nora da artista canadiana, trouxeram para Portugal pinturas, serigrafias, fotografias, desenhos, cartais e postais ilustrados da colecção.

Durante as inaugurações das exposições “Da Vista um Rio”, da artista Bela Silva, na Casa-Atelier Vieira da Silva, e da Colecção Paulo de Pitta e Cunha, com o comissariado de Raquel Henriques da Silva e de Rita Maia Gomes, no museu da fundação, o casal Steinhouse foi congratulado pelo Presidente da República pela generosidade da doação do espólio.

Para a Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, "esta é uma doação significativa, que contribui para a investigação em História da Arte e aumenta a responsabilidade da fundação perante a obra e vida de Arpad Szenes e Maria Helena Vieira da Silva", lê-se num comunicado enviada esta segunda-feira.



Praça das Amoreiras, 56. Ter-Dom 10.00-18.00

