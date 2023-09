Museu de Arte Contemporânea abre em Outubro com fim-de-semana de festa

O MAC/CCB – Museu de Arte Contemporânea já tem inauguração marcada para 27 de Outubro, às 21.30. Haverá entrada gratuita e programação especial, que se prolonga durante o fim-de-semana, nos dias 28 e 29.

Depois da abertura de portas, vão ser inauguradas duas exposições: “Ou o desenho contínuo. Desenhos da Coleção Teixeira de Freitas” e “Atravessar uma ponte em chamas”, de Berlinde de Bruyckere. Esta última inclui também um polo no Museu Nacional de Arte Antiga, onde estará instalada a obra Liggende — Arcangelo I, apresentada na sala dedicada ao pintor barroco espanhol Francisco de Zurbarán (1598–1664), que só poderá ser vista a partir das 18.00 de dia 28.

Ainda no dia 27, está agendada uma performance musical de João Pimenta Gomes (sintetizador modular), com voz de Carminho, às 22.30; e um DJ set de Jonathan Uliel Saldanha, a partir das 23.00. O encerramento do museu está marcado para as 02.00.

Já no fim-de-semana, 28 e 29 de Setembro, entre as 10.00 e as 19.00, o MAC/CCB terá novamente entrada gratuita e vão realizar-se uma série de concertos, visitas guiadas e actividades, com destaque para uma visita guiada à exposição “Atravessar uma ponte em chamas”, com orientação em inglês da artista belga Berlinde de Bruyckere. A participação é gratuita, mas é necessária inscrição prévia através de e-mail (servico.educativo.museu@ccb.pt) ou telefone (213 612 800).

A programação completa já está disponível para consulta online, no site do Centro Cultural de Belém.

+ Antes de se mudar para Mafra, Museu Nacional da Música faz a festa

+ Lisbon by Time Out: na Comporta, o Verão ainda não acabou