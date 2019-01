Big Brew: vem aí um festival de cervejas para o Inverno

Chega em Fevereiro, traz marcas nacionais e internacionais para prova e todas elas são pensadas para servir no Inverno, com sabores mais fortes. A primeira edição do Big Brew – Winter Beer acontece no Palacete Gomes Freire, dias 15 e 16 de Fevereiro, e promete "provas ilimitadas".

Sabores licorosos, caramelizados, amadeirados, com especiarias, com frutos secos, tudo artesanal, tudo servido na imponência e aconchego do Palácio Gomes Freire. A cerveja artesanal está na moda e o Big Brew – Winter Beer, um festival para geeks da cerveja, é mais uma resposta ao crescente interesse na cultura cervejeira em Portugal.

A entrada é paga, com direito a degustações ilimitadas, mas não se entusiasme em demasia porque aqui o ênfase é a degustação. O evento será repartido em três sessões divididas pelos dois dias e cada uma delas trará uma combinação diferente de produtores. No final, a organização desafia o público a escolher, através de voto, qual a colaboração ideal para definir a próxima cerveja oficial do evento. Os copos oficiais do Big Brew, com os quais deverá percorrer as bancas, serão distribuídos logo à chegada.

Sobre os cervejeiros, a organização diz estar ainda em processo de selecção mas o lote será nacional e internacional.

Os bilhetes ficarão disponíveis via Ticketline numa data mais próxima do evento.

Big Brew - Winter Beer, Rua Gomes Freire, 98 (Estefânia). 215 803 800. Sáb 19.00-23.00 Dom 13.30.18.00 / 19.00-23.00

