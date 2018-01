'Big Little Lies' e 'Três Cartazes à Beira da Estrada' são os grandes vencedores dos Globos de Ouro mais negros de sempre

"Nós conseguimos ver-vos", disse Reese Witherspoon quando subiu ao palco com o elenco de Big Little Lies para receber o Globo de Ouro de Melhor Mini-Série. Vestida de preto, tal como as colegas e grande parte dos convidados e nomeados, a actriz norte-americana referia-se às vítimas de abuso ou assédio em Hollywood – as verdadeiras protagonistas da 75ª cerimónia de entrega de prémios de cinema e televisão.

Big Little Lies era a série mais nomeada e foi a mais galardoada, arrecadando Globos de Ouro pelas categorias de Melhor Mini-Série, Melhor Actriz numa Mini-Série (Nicole Kidman), Melhor Actor Secundário (Alexander Skarsgard) e Melhor Actriz Secundária (Laura Dern). The Handmaid’s Tale e The Marvelous Mrs. Maisel receberam dois galardões cada uma.

No cinema, o grande vencedor foi Três Cartazes à Beira da Estrada, filme protagonizado por Frances McDormand, que levou para casa o prémio de Melhor Actriz.

James Franco, o favorito na categoria de Melhor Actor num filme de comédia, levou o Globo para casa pelo papel em The Disaster Artist. A longa-metragem, realizada também por Franco, conta a história da rodagem de The Room, o filme de culto de Tommy Wiseau que se tornou famoso por ser considerado um dos piores filmes de todos os tempos. Wiseau esteve presente na cerimónia e subiu ao palco com Franco.

Também sem surpresa foi a vitória de Guillermo del Toro na categoria de Melhor Realizador, com The Shape of Water. O mexicano fez um dos discursos mais inspiradores da noite.

Eis lista completa dos vencedores:

Categorias de cinema

Melhor Actor (Drama): Gary Oldman, “Darkest Hour”

Melhor Actriz (Drama): Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Melhor Drama: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Melhor Actor (Comédia ou Musical): James Franco, “The Disaster Artist”

Melhor Actriz (Comédia ou Musical): Saoirse Ronan, “Lady Bird”

Melhor Comédia: “Lady Bird”

Melhor Realizador: Guillermo del Toro, “The Shape of Water”

Melhor Filme Estrangeiro: “In the Fade” (Alemanha/França)

Melhor Filme de Animação: “Coco” (Pixar)

Melhor Actor Secundário: Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Melhor Actriz Secundária: Allison Janney, “I, Tonya”

Melhor Banda Sonora: Alexandre Desplat, “The Shape of Water”

Melhor Canção: “This is Me” (Benj Pasek e Justin Paul), do filme “The Greatest Showman”

Melhor Guião: Martin McDonagh, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Categorias de televisão

Melhor Mini-Série ou Filme Produzido para a Televisão: “Big Little Lies” (HBO)

Melhor Actriz (Mini-Série): Nicole Kidman, “Big Little Lies”

Melhor Actriz (Comédia): Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Melhor Actriz (Drama): Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”

Melhor Actor (Drama): Sterling K. Brown, “This Is Us”

Melhor Série (Drama): “The Handmaid’s Tale” (Hulu)

Melhor Actor Secundário: Alexander Skarsgard, “Big Little Lies”

Melhor Actriz Secundária: Laura Dern, “Big Little Lies”

Melhor Actor (Mini-Série): Ewan McGregor, “Fargo”

Melhor Série (Comédia ou Musical): “The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon)

Melhor Actor (Comédia ou Musical): Aziz Ansari, “Master of None”