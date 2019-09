Birra da Cerveja: Lumiar recebe três dias de cerveja artesanal, workshops e conversas

Se há quem celebre na Alemanha o pináculo da tradição cervejeira com o Oktoberfest, por cá há quem tente colmatar com outras festividades dedicadas à cerveja. O Lumiar volta a receber o festival Birra da Cerveja entre 10 e 12 de Outubro com provas, workshops e muita música.

A Birra da Cerveja chega pelas mãos do Gerador, que terá a sua Central no Largo das Conchas. Ao longo de três dias, não vão faltar petiscos portugueses que caem bem com as cervejas. O Palacete da Junta de Freguesia do Lumiar junta-se à festa e serve de cenário a mais uma edição do festival que se dedica apenas à promoção de cerveja artesanal portuguesa.

Das torneiras escorrem referências como a Aldeana, Trevo, Epicura, Chica ou a Rima. E, ao contrário do que tem acontecido nas últimas edições, desta vez a entrada será gratuita, sendo que apenas será cobrado o valor do copo de vidro para usar durante o festival por 2€.

Além da cerveja, haverá workshops, provas, showcookings e conversas – no dia 10 há uma conversa às 18.30 sobre o livro “Uma Viagem Pelo Mundo da Cerveja Artesanal", de Bruno Aquino, moderada pelo autor, e às 19.30, discute-se a representatividade feminina no jazz. No dia 11, há um DJ especial da dupla Leveduros, que sincronizam a festa na onda do hipo hop ao funk, a partir das 21.00.

Palacete da Junta de Freguesia do Lumiar. 10 e 11 de Outubro 17.00-00.00 e 12 de Outubro 16.00-00.00. Entrada livre (copo 2€).

