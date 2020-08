Bispo e ProfJam levaram música à Herdade da Casa Branca para celebrar o MEO Sudoeste

Num ano sem um dos mais importantes festivais nacionais, músicos portugueses actuaram no recinto do festival para lembrar que, em 2021, a música está de regresso à Herdade da Casa Branca.

Este ano, a Herdade da Casa Branca não será palco do MEO Sudoeste, mas nem por isso o incontornável festival de música, que caminha para a 24.ª edição, fica parado. Para assinalar a data em que o festival teria início, Bispo e ProfJam actuaram esta quarta-feira num showcase virtual, a partir do palco principal do festival, transmitido em directo nas redes sociais do MEO Sudoeste.

A par dessa celebração da música, foram anunciadas as confirmações de Ozuna, Timmy Trumpet, Deejay Telio e Melim, para o cartaz de 2021, que já contava com Bad Bunny, Major Lazer, Meduza, ProfJam e Bispo.

O MEO Sudoeste vai realizar-se de 3 a 7 de Agosto de 2021, na Zambujeira do Mar. Os bilhetes já estão à venda e os adquiridos para a edição de 2020 serão válidos no próximo ano.

Cartaz MEO Sudoeste 2021

4 de Agosto

Palco MEO – Bad Bunny, ProfJam

5 de Agosto

Palco MEO – Major Lazer, Meduza, Deejay Telio

6 de Agosto

Palco MEO – Ozuna, Melim

7 de Agosto

Palco MEO – Timmy Trumpet, Bispo

