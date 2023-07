Black Country, New Road dão concerto de “última hora” antes do SBSR

Os Black Country, New Road foram uma das primeiras bandas a serem confirmadas para o cartaz deste ano do Super Bock Super Rock (SBSR), ainda em Dezembro do ano passado, a par de The 1975 e L’Impératrice. E assim acontecerá: a banda britânica actua no Meco às 21.45 de quinta-feira, 13 de Julho. É um dos concertos mais aguardados para o Palco Pull&Bear, porventura de todo o festival. Mas hoje, a apenas dois dias dessa data, os Black Country, New Road anunciaram de surpresa um outro concerto em Lisboa.

A banda actua no aquário da ZDB a 12 de Julho, ou seja, já esta quarta-feira, às 22.00. O anúncio deste “concerto de última hora” foi feito nesta terça-feira de manhã nas redes sociais do espaço cultural do Bairro Alto. Os Black Country, New Road fizeram o mesmo, às 09.00 em ponto. Problema: em pouco mais de uma hora, os bilhetes esgotaram. Para quem ficou de fora (e não falta quem se lamente nessas mesmas redes sociais por já não ter chegado a tempo, nem quem deixe claro estar disponível para comprar entradas em segunda mão), fica tudo como estava: para os ver, terão de fazer o caminho até ao Meco, para o SBSR.

Os Black Country, New Road apresentam um rock impregnado de jazz, pós-punk e até klezmer (um género que remonta ao século XV, uma música judaica mas não-litúrgica). São um dos nomes mais significativos da nova vaga de bandas a surgir em Inglaterra (Black Midi, que descobrimos em Paredes de Coura em 2019, Shame, Yard Act…) e na Irlanda (Fontaines D.C., que vimos no NOS Alive em 2022). Têm dois discos do estúdio, o primeiro dos quais, For the First Time (2021), valeu-lhes uma nomeação para o prémio Mercury. O segundo, Ants from Up There (2022), foi também o último de Isaac Wood.

O guitarrista e vocalista anunciou a saída a apenas quatro dias do lançamento do disco, revelando estar a braços com a sua saúde mental. Em resposta, não integrou nenhum outro membro e prosseguiu como sexteto, com o baixista Tyler Hyde, o saxofonista Lewis Evans e a teclista May Kershaw a dividirem o papel de voz principal. Foi assim que entraram em digressão no ano passado, experimentando novas composições neste formato, e foi assim que gravaram o seu último trabalho, um disco ao vivo, Live at Bush Hall (2023), só com inéditos. Em Maio, a banda fez dez concertos entre o Reino Unido e a Irlanda, todos eles esgotaram.

No SBSR, os Black Country, New Road tocam no mesmo dia que The Offspring, Franz Ferdinand, Father John Misty, Róisín Murphy e James Murphy (DJ Set), ou os portugueses The Legendary Tigerman, Noiserv e Tara Perdida.

