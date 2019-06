Bloggers Market regressa com vendas de roupa e acessórios de seis bloggers

Há modelitos que vê passar no feed de algumas bloggers do Instagram que lhe dão aquelas ganas de ter um igual no seu armário. Este sábado, isso pode estar mais próximo de acontecer: está a chegar mais uma edição do Bloggers Market, onde seis bloggers vão vender aquilo que já não usam (ou até que nunca usaram).

O mercado assenta arraiais no número 27 da Rua da Alegria, a meio caminho entre a Avenida da Liberdade e o Príncipe Real. Há roupas, calçado e acessórios para todos os gostos, tamanhos e carteiras, tudo pela prática do desapego. Constança Firmino (@constancamfirmino), Bárbara Inês (@barbara_ines), Carmo (@carmo____ ), Sofia Pires (@thechickhabit), Joana Seixo (@hellapebble) e Carina Caldeira (@carinacaldeira_), todas com estilos diferentes, juntam trapinhos para que os possa escrutinar e levar para casa.

Tal como nas edições anteriores, o Bloggers Market incentiva os visitantes a levar o seu próprio saquinho de pano, caso vá com ideias de enfeirar – não há sacos de plástico para ninguém.

Os primeiros 25 a fazerem compras acima dos 40€ ganham um batom YSL Tatouage Couture – e será possível pagar com MB Way directamente a cada blogger, para facilitar as vendas.

Rua da Alegria, 27 (Príncipe Real). Sáb 14.00-19.00.

