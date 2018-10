Bloggers Market: seis bloggers abrem o seu armário para vender o que não usam

De quatro passaram a seis. Seis bloggers vão abrir os seus armários e vender o que já não usam. A segunda edição do Bloggers Market acontece no dia 17 de Novembro na Rua da Alegria.

Há para todos os gostos, tamanhos e carteiras, tudo pela prática do desapego. Constança Firmino (@constancamfirmino), Carolina Flores (@carolinaflores), Carmo (@carmo____ ), Sofia Pires (@thechickhabit), Joana Seixo (@hellapebble) e Dri (@driziinha), todas com estilos diferentes, juntam trapinhos no número 27 da Rua da Alegria. Conte com uma grande variedade de roupa, do XS ao XL, acessórios e calçado.

Tal como na primeira edição, o Bloggers Market terá a sua vertente ecológica e não vai dar o braço a torcer – não há sacos de plástico para ninguém. Aconselha-se, portanto, que leve o seu saquinho de pano se for com ideias de enfeirar.

Rua da Alegria, 27 (Príncipe Real). 17 de Novembro 14.00-19.00.

