Boa-Bao oferece fortune cookies em todos os pedidos via Uber Eats

A iniciativa faz parte da celebração do 4.º aniversário do restaurante em Lisboa, apesar de ser uma oferta disponível também no Boa-Bao do Porto.

Não podendo celebrar de perto com os clientes o seu 4.º aniversário em Lisboa, uma vez que está de portas fechadas devido ao confinamento, o restaurante Boa-Bao vai oferecer a partir desta quinta, 25, e durante a semana de aniversário, fortune cookies personalizados em todos os pedidos.

Foi há quatro anos que o Largo Rafael Bordalo Pinheiro, no Chiado, ganhou mais movimento e uma morada que se tornou no espelho da gastronomia pan-asiática, levando a clientela numa viagem pela Tailândia, Vietname, Laos, Malásia, Filipinas, Japão ou China. O Boa-Bao abriu a 25 de Março de 2017 e para celebrar o seu 4.º aniversário junto dos seus clientes decidiu oferecer fortune cookies juntamente com a refeição, em todas as encomendas feitas através do Uber Eats já a partir desta quinta-feira, dia 25. Os famosos biscoitos fazem parte de uma tradição ancestral japonesa e, quando abertos, trazem uma mensagem de sorte ou um aforismo – neste caso, as mensagens enviadas são personalizadas pelo Boa-Bao.

Boa-Bao

Além disso, e enquanto o espaço não reabrir devido às restrições pandémicas, o restaurante quis encurtar ainda mais as distâncias com os aventureiros das viagens gastronómicas disponibilizando uma playlist especial de celebração para acompanhar a viagem à mesa na casa de cada um.

A iniciativa decorre ao longo da semana do 4.º aniversário do Boa-Bao, limitado ao stock existente dos biscoitos, e está disponível tanto no restaurante de Lisboa como no do Porto, que leva, desde 2018, os portuenses a viajar para outras latitudes asiáticas.

+ Os melhores baos em Lisboa

+ Leia já, grátis, a edição digital da revista Time Out Portugal desta semana