Boa-Bao vai ter um brunch pan-asiático este fim-de-semana

As restrições de circulação ao fim-de-semana levaram a que muitos restaurantes se adaptassem e se tentassem reinventar de alguma forma. O Boa-Bao está nessa lista e traz este fim-de-semana, 21 e 22, um brunch especial que será uma tour pelos sabores pan-asiáticos com dois menus fixos.

Se o recolher obrigatório se faz a partir das 13.00, o brunch serve-se antes disso. Será este sábado e domingo, entre as 11.00 e as 13.00, que o restaurante do Largo Rafael Bordalo Pinheiro se aventura pela primeira vez nas lides da refeição que não é almoço nem pequeno-almoço, é brunch. E este tem muito que se lhe diga. Há duas opções de menu fixo (22€/pessoa), sendo um deles vegetariano.

Neste brunch à moda da Ásia, o menu normal arranca com três dim sums clássicos, dois crepes primavera de pato à Pequim e dois wontons fritos de galinha e camarão, um bao à escolha do menu Boa-Bao e ainda uma sopa cantonesa com wontons.

Na opção vegetariana estão incluídos cinco dim sums vegetarianos, dois crepes primavera, duas chamuças de vegetais, um bao de berinjela chinesa com batata doce e cogumelos e duas espetadas de tofu marinado.

Está ainda incluído um chá da casa, sendo que ambos os menus terminam com dim sums de chocolate belga e laranja com gelado de gengibre. O brunch requer reserva de mesa (91 902 3030) e, claro, termina a tempo de regressar a casa e voltar a confinar.

