Miguel Castro e Silva abre restaurante virtual com comida tradicional

Os pedidos estão disponíveis apenas no Uber Eats de terça a domingo, e com entregas na zona da Parede, em Cascais.

As condições adversas no sector da restauração durante estes tempos pandémicos deram força aos restaurantes virtuais, e o mais recente é encabeçado pelo chef Miguel Castro e Silva. O deCastro, disponível exclusivamente no Uber Eats, tem um menu à base de refeições tradicionais e caseiras, com várias opções saudáveis.

Será a partir da cozinha do colégio Bafureira, uma instituição centenária na Parede, que o chef Miguel Castro e Silva – com restaurante no Time Out Market (temporariamente fechado) – vai comandar as operações do seu novo deCastro. As refeições que saírem daqui vão chegar a moradas num raio de 4km do colégio, e o packaging das encomendas é 100% biodegradável e sustentável.

“Neste projecto baseio-me no trabalho que desenvolvi nos últimos anos, em que privilegio produtos portugueses de qualidade, com recurso a técnicas de preparação avançadas”, afirma o chef Miguel Castro e Silva. “O ponto de partida é uma ementa curta, com pratos que tenham aceitação junto dos clientes. Queremos uma ementa que vá ao encontro de toda a família de forma a poderem pedir num só lugar a sua refeição”.

deCastro



A carta começa com petiscos tradicionais como bolinhos de bacalhau (três unidades, 5€), pastéis de massa tenra (três unidades, 5€), empadas de galinha (três unidades, 6€), um mix dos três (5,50€), batata em gomos com maionese de tomate seco (3€), lulinhas fritas e maionese de lima (7,50€) ou alcachofras salteadas com alho e tomate seco (5,50€).

Nos pratos de peixe, o chef decidiu ter opções como salada de bacalhau fumado, tomate seco e grão (9,50€), tártaro de atum fresco com cebolo e salada asiática (10,50€), bacalhau à brás (13,50€) e bolinhos de bacalhau com arroz de tomate (9,50€).

Há também pratos de carne como sandes de porco assado com queijo das ilhas (9,50€), hambúrguer em bola d’água com pickle de cebola (9,50€), brás de pato com courgette e cogumelos (13,50€), francesinha de carnes assadas (13,50€) ou pastéis de massa tenra com arroz de espinafre (9,50€).

Para terminar a refeição há doces sem glúten como o bolo de chocolate sem farinha (4,50€) ou o toucinho do céu (4,50€).

deCastro



“Este conceito de cozinha virtual a tirar partido da cozinha de um colégio vem reforçar a flexibilidade de criar novos conceitos com a nossa tecnologia e excelência operacional. Estará disponível uma oferta de comida tradicional portuguesa de elevada qualidade para toda a família”, segundo Mariana Ascenção, directora de comunicação da Uber em Portugal.

O restaurante está assim disponível no Uber Eats de terça a domingo, entre as 17.30 e as 22.30.

