Bolsa Amélia Rey Colaço distingue Ary Zara e Gaya de Medeiros

O projecto 'Corre, bebé!' venceu a 7.ª edição da iniciativa. As artistas receberam um prémio no valor de 24.000€.

Ary Zara e Gaya de Medeiros são as vencedoras da 7.ª edição da Bolsa Amélia Rey Colaço. Corre, bebé! é um projecto multidisciplinar, que cruza performance e cinema, com o qual as artistas ganharam um prémio no valor pecuniário de 24.000€.

A Bolsa Amélia Rey Colaço é uma iniciativa promovida pelo Teatro Nacional D. Maria II, o A Oficina/Centro Cultural Vila Flor, O Espaço do Tempo e o Teatro Viriato, com o objectivo de apoiar a produção de espectáculos de artistas e companhias emergentes. Este ano, foi distinguido Corre, bebé!, assinado pela argumentista e realizadora Ary Zara e pela actriz, bailarina e produtora Gaya de Medeiros. A performance, que junta ambas as artistas em palco, deu origem a uma curta-metragem, filmada por Rita Quelhas, que se centra em questões de parentalidade.

O prémio, além de um valor monetário, contempla ainda o acesso a várias residências artísticas e a possibilidade de apresentar o espectáculo nos quatro teatros parceiros da bolsa. O júri foi constituído por Pedro Penim e Sofia Campos, director artístico e membro do conselho de administração do D. Maria II, respectivamente, Pedro Barreiro e Patrícia Carvalho, director artístico e directora executiva d'O Espaço do Tempo, respectivamente, Rui Torrinha, director artístico do Centro Cultural Vila Flor, Marta Silva, d'A Oficina, Henrique Amoedo, director artístico do Teatro Viriato e Carla Augusto, da direcção do CAEV (Centro de Artes do Espetáculo de Viseu).

A última edição distinguiu o trabalho de Sara Inês Gigante que, entre 20 e 30 de Junho, apresenta POPULAR no Teatro Meridional.

+ A pensar no colectivo, a CNB sobe ao palco do Tivoli BBVA