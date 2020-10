Bolt lança serviço de entrega de comida em Lisboa

A Bolt, plataforma de mobilidade europeia, acaba de lançar a Bolt Food em Portugal, depois da estreia na Estónia em 2019. O serviço de entrega de refeições ao domicílio, actualmente apenas disponível em Lisboa, vem rivalizar com a Uber Eats e a Glovo num segmento de mercado que cresceu nos últimos meses devido à actual situação pandémica. Durante o período de lançamento, a taxa de entrega é gratuita até uma distância de quatro quilómetros.

“Tendo em conta o core do nosso negócio, assim como a tecnologia que usamos, este passo é absolutamente natural. Mas a expansão para Portugal estava, na verdade, planeada para mais tarde. Com o aparecimento da pandemia, que ainda estamos a viver, decidimos acelerar o lançamento do serviço em vários países, incluindo em Portugal”, conta à Time Out Lisboa o líder da Bolt em Portugal, David Ferreira da Silva. “Acreditamos que nos destacamos por termos uma marca com muitos clientes locais fiéis, que vão começar a usar também este serviço. Mas também porque vamos lançar este serviço com uma campanha forte de taxa grátis, com um valor mínimo de apenas 5€, e estamos já a trabalhar numa série de promoções.”

Bolt Food

Nesta primeira fase, é possível ter acesso a mais de 260 restaurantes lisboetas e aos seus respectivos menus, como o recente Honest Greens, o Fauna&Flora, o mexicano Coyo Taco, a pizzaria ZeroZero, o especialista em açaí Oakberry e ainda plataformas como a Kitch, o A-100 ou o Savage by Olivier, desenvolvidas especificamente para a entrega de refeições ao domicílio. Além de pratos principais de diferentes estilos de cozinha, há ainda propostas de pequeno-almoço, sobremesas, gelados (Olá, Ben & Jerry’s ou a artesanal Nannarella) e bebidas.

Para encomendar através da Bolt Food, basta fazer o download da aplicação, disponível para sistemas Android e iOS. Caso seja cliente do serviço de mobilidade da Bolt, o registo será simplificado: apenas tem de inserir o número de telefone e escolher um meio de pagamento, uma vez que a maioria das informações vão ser fornecidas automaticamente a partir da conta existente. Este serviço está disponível de segunda a quarta-feira, entre as 09.00 e a 01.00, quinta-feira, entre as 09.00 e as 02.00, e de sexta-feira a sábado, entre as 09.00 e as 03.00.

+ Leia já, grátis, a edição Time Out Portugal desta semana