Bolt lança serviço de subscrição com primeiro mês gratuito

A partir desta quarta-feira, a Bolt passa a ter um serviço de subscrição que, tal como o concorrente Uber One, oferece vantagens em viagens e descontos em entregas – o Bolt Plus. Tem o valor de 4,99€, mas o primeiro mês é gratuito.

Os membros da Bolt que aderirem ao Bolt Plus vão passar a usufruir de ofertas tanto em viagens de carro, como em entregas de mercearia e de comida. Algumas das vantagens incluem recolhas prioritárias e o direito a 10% de cashback em viagens e 15% em viagens para o aeroporto, agendadas e premium.

Com esta subscrição, no que toca a pedidos de entrega, é possível fazê-los sem pagar taxas de entrega, dependendo do valor mínimo do pedido. Além disso, os utilizadores também têm prioridade em relação aos restantes pedidos.

"O Bolt Plus é mais uma forma de melhorarmos a experiência dos nossos utilizadores, oferecendo benefícios que abrangem os serviços diários mais populares da Bolt e ajudando-os a poupar tempo e dinheiro. Queremos continuar a promover a mobilidade partilhada e a conveniência da vida nas cidades e este é um investimento que fazemos para continuar nessa missão junto dos portugueses", afirma Mário de Morais, responsável de ride-hailing da Bolt em Portugal, em comunicado.

O primeiro mês é gratuito e depois o valor da subscrição mensal passa a custar 4,99€.

