Bon Iver confirmados no NOS Alive

O cartaz da próxima edição do NOS Alive começa a ganhar forma. Bon Iver é o segundo nome confirmado para o festival.

A banda que se confunde com o cantor/compositor Justin Vernon começou por mover-se por territórios indie-folk, nos discos For Emma, Forever Ago (2007) e Bon Iver, Bon Iver (2011).

No entanto, por altura do terceiro álbum, 22, A Million, as guitarras foram suplantadas por teclados, sintetizadores e uma parafernália de samples e efeitos. Será, provavelmente, nesse registo mais electrónico e experimental que os vamos ouvir a 13 de Julho, no Passeio Marítimo de Algés.

Os Bon Iver juntam-se a The Cure no cartaz do NOS Alive, que se realiza entre os dias 11 e 13 de Julho. Os bilhetes vão dos 65€, por um ingresso diário, aos 149€ do passe de três dias.

