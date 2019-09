Bon Iver de regresso a Lisboa em 2020

Os Bon Iver regressam a Portugal para o ano. A banda que se confunde com o cantor e compositor Justin Vernon vai apresentar o álbum i,i na Altice Arena a 15 de Abril de 2020.

O projecto de Justin Vernon começou por explorar terrenos indie-folk, no disco de estreia, For Emma, Forever Ago (2007), e de certa forma no seu sucessor, Bon Iver, Bon Iver (2011). Contudo, no terceiro álbum, 22, A Million (2016), as guitarras foram suplantadas por teclados, sintetizadores e uma parafernália de samples e efeitos.

O mais recente opus, i,i, foi editado em Agosto e acaba por ser uma súmula do que veio antes, combinando as experiências de 22, A Million com a abordagem mais clássica dos primeiros discos. São as suas canções que vamos ouvir em Lisboa no próximo ano.

A primeira parte do concerto vai ficar a cargo de Aaron Dessner's Big 37d03d Machine. E os bilhetes vão ser colocados à venda a 13 de Setembro, nos locais habituais, e vão dos 35€ aos 51€. Cada pessoa pode comprar no máximo quatro ingressos.

+ Open House convida-nos a sair do centro da cidade