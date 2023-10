Boogie Chicks volta à praia de Carcavelos este fim-de-semana

É o maior evento europeu de desportos de ondas no feminino. O programa inclui a segunda e última etapa do Circuito Europeu de Bodyboard.

A Praia de Carcavelos vai ser palco do Boogie Chicks, o maior evento europeu de desportos de ondas no feminino. As inscrições para participar nas aulas marcadas para esta sexta-feira, dia 12, já estão encerradas, mas basta aparecer para assistir ao resto da programação, que inclui o Campeonato Europeu Feminino Open e Júnior, nos dias 13 e 14 de Outubro.

“Com este evento queremos ser uma referência no cenário mundial do Bodyboard feminino. Pela história e condições de que dispomos, faz todo o sentido que o evento seja aqui e que aqui permaneça no futuro”, diz a mentora do projecto, a atleta Catarina Sousa, citada em nota da Câmara Municipal de Cascais sobre a iniciativa que apoia.

No âmbito do já mencionado campeonato do Circuito Europeu de Bodyboard, as portuguesas Filipa Broeiro e Mariana Rosa, actualmente 1.ª e 3.ª no ranking, vão estar a disputar pelos títulos Europeu Open. Já a também portuguesa Luana Dourado, vice-campeã do Mundo em Agosto, com apenas 14 anos, é a favorita ao título Europeu Júnior. O Boogie Chicks é, aliás, a única etapa do circuito Europeu Júnior.

Este ano, também vai ser promovida uma recolha de material técnico para o Morocco Bodyboard Academy, que se localiza no bairro marroquino de Dar Bouazza. Para Catarina Sousa, na sequência do terramoto que assolou Marrocos no final de Setembro, “torna-se urgente apoiar quem perdeu tudo nesta tragédia. O Bodyboard pode contribuir para trazer algum brilho de volta a um momento muito cinzento para este país vizinho. Apelamos a que tragam todo o material que possam dispensar: fatos, pranchas, pés de pato. Serão entregues à escola marroquina que fará bom uso dele.”

Praia de Carcavelos. 13-15 Out, vários horários. Entrada livre

+ Edição especial Time Out Madeira: o guia da ilha bonita está nas bancas

+ Vida de bairro na nova Time Out Lisboa – nas bancas já na próxima semana