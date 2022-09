Bordalo II inaugura exposição a solo. E é de entrada livre

“Evilution”, a primeira exposição a solo de Bordalo II desde 2017, chega ao Edu Hub Lisbon no próximo dia 8 de Outubro.

Chama-se “Evilution”, inaugura no próximo dia 8 de Outubro, às 14.00, e fica patente até 11 de Dezembro, no Edu Hub Lisbon, na Avenida Marechal Carmona. A entrada é livre, entre as 14.00 e as 20.00, de quarta-feira a domingo.

“Durante os últimos tempos estivemos a preparar algo que finalmente podemos anunciar”, escreveu Bordalo II nas suas redes sociais esta segunda-feira. Ainda não foram divulgadas mais informações, mas o nome sugere que se irá focar na evolução da humanidade e na emergência climática.

A última exposição de Bordalo II em Lisboa, “Attero”, realizou-se em 2017 e a Time Out Lisboa teve oportunidade de acompanhar a montagem da peça principal. O artista é conhecido sobretudo pelas suas peças de arte feitas a partir de desperdício, numa crítica à sociedade consumista e à forma como os seres humanos exploram os recursos naturais.

Edu Hub Lisbon. 8 Out-11 Dez. Qua-Dom 14.00-20.00. Entrada livre

