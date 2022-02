Bordalo II tem uma mensagem clara: a falta de noção é um problema

A peça "Noção™ 250mg" ficou por pouco tempo em Santa Apolónia, mas pode ser vista no Instagram do artista.

Bordalo II partiu do contexto pandémico para criar a sua mais recente instalação: Noção™ 250mg. Durante a pandemia fomos obrigados a parar, mudar a rotina e colocar muitos planos em espera. O momento abriu espaço para parar e reflectir, mas para o artista não é exactamente isso que está a acontecer. O machismo, o racismo, a violência doméstica, a homofobia, a intolerância e a crise ambiental continuam presentes à medida que regressamos a velho normal.

Para isso, Bordalo II tem uma solução: Noção™ 250mg. "Se a terapia (quarentena) não funcionou, resta-nos uma medicação extra-forte: Noção 250mg. Um medicamento não sujeito a receita médica", esclarece um porta-voz do artista à Time Out.

A instalação foi realizada na zona de Santa Apolónia, mas as caixas já não se encontram por lá. O propósito foi levar esta reflexão para as redes sociais através de uma série de trabalhos chamada "Provocative", que reúne intervenções pelas ruas da cidade, com "uma mensagem simples, directa e com carácter crítico", como é o caso da também já divulgada Awarenex ™ 250mg.

