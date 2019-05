Bossa Market: o mercado com sotaque brasileiro regressa ao Estoril

Está a chegar à Fiartil um mercado com sotaque brasileiro. O Bossa Market regressa para a sua segunda edição a 22 e 23 de Junho com moda, arte, música e gastronomia – o melhor que existe do outro lado do Atlântico.

O evento está maior e terá uma programação reforçada, com mais de 100 expositores entre marcas de moda e design, como a Tikliti, a Mio Jewels, a FOM, a Bloomer, a Sylvan Brand ou a Ana Calheiros – Bespoke. Não vão faltar também os espaços dedicados à comida típica – os ingredientes desta receita vencedora contemplam açaí, pão de queijo, brigadeiro, tapioca ou caipirinhas, para que não lhe dê a fome nem a sede.

“O Bossa Market nasce da vontade de promover a cultura brasileira, enquanto dá a conhecer novos negócios”, explica Fabiana Barcellos, fundadora do projecto, em comunicado. “Mais que um mercado, o Bossa é um evento cultural que actua como promotor de empreendedorismo, funcionando como montra para novos empreendedores brasileiros e também portugueses”, acrescenta.

Nesta edição, o Bossa Market terá um Palco Música com concertos e DJs ao ritmo do samba e bossa nova, entre as 13.00 e as 20.00. Estreia-se este ano o Espaço Talk onde vão acontecer conversas e debates relacionados com empreendedorismo, comunicação e gastronomia – a abrir este espaço está já confirmada uma talk com Ana Rita Clara, dia 22, sobre o “Poder da Comunicação”.

Os mais novos não ficam em casa – pode levar os miúdos atrelados e deixá-los no Espaço Kids, com trampolins, arborismo e um parque infantil.

Feira de Artesanato do Estoril. 22 e 23 de Junho 11.00-23.00. 3€.

