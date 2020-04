Branko celebra 40 anos com concerto no Instagram

O DJ e produtor quer manter-se perto do público e, nesta quinta-feira à noite, vai transmitir uma actuação online.

Foi através das redes sociais que João Barbosa lançou o convite ao público. Com o adiamento do concerto no Tivoli BBVA, que devia acontecer esta quinta-feira, dia 2, Branko não quis deixar passar a data e vai agora actuar via Instagram, às 22.30, numa festa aberta a todos os que se queiram juntar.

"Mesmo sem concerto no Tivoli no dia 2 de Abril, quero passar a minha noite de aniversário a dar-vos música. Por isso, quinta-feira, a partir das 22h30 vou meter o som no máximo e gritar #VaiDarTudoCerto em directo da minha sala de estar para o meu canal de Instagram. Apareçam!", pode ler-se no post.

Para já, a celebração na sala da Avenida da Liberdade foi remarcada para o dia 15 de Maio, ainda que possa ser novamente adiada para o segundo semestre de 2020, segundo um comunicado enviado às redacções. Até lá, e depois da actuação no Instagram da Time Out Lisboa, Branko segue para mais uma mostra com Nosso, o seu último trabalho, editado em 2019.

