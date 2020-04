Branko e Dino D'Santiago juntam-se para celebrar Abril com livestream

Os músicos Branko e Dino D’Santiago vão juntar-se neste sábado para um espectáculo com transmissão online. A iniciativa #ALiberdadeEmCasa, para comemorar o 25 de Abril, conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.

O DJ e produtor Branko convidou o cantor Dino D’Santiago para um livestream, que será transmitido no seu canal de YouTube, mas também nas várias plataformas da autarquia, parceira da iniciativa.

“Pela primeira vez em 46 anos, somos desafiados a encontrar novas formas de viver a Liberdade conquistada em Abril em consequência da pandemia de Covid-19”, explica o produtor. Entre as 14.30 e as 15.00 de sábado, 25 de Abril, os músicos vão juntar-se "num local inédito", avança a Câmara Municipal de Lisboa em comunicado. "Será um set de música, algumas clássicas de Abril, que dura 30 minutos”, acrescenta Filomena Costa, directora do Departamento de Marca e Comunicação da CML.

Além de apoiar este livestream musical, a autarquia irá também promover a já tradicional iniciativa “Portas Abertas”, que abre as portas do edifício dos Paços do Concelho, sede da Câmara Municipal de Lisboa, todos os anos, nesta data. A visita será virtual, às 10.00, e para entrar, basta bater à porta do Facebook da Câmara.

Às 15.00, depois do concerto de Branko e Dino D’Santiago, a CML convida todos os cidadãos a cantar o hino e “Grândola, Vila Morena”, de Zeca Afonso, à janela ou à varanda.

