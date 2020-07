Branko e outros artistas da Enchufada encontram-se num festival online

O festival assinala o lançamento do segundo volume da compilação 'Branko Presents: Enchufada Na Zona' com conversas e música ao vivo a partir das 19.00 de sexta-feira, 10.

A Enchufada, editora de Branko, está de volta com Enchufada Na Zona ON AIR. Desta vez, o festival de música electrónica e as conversas com os músicos vão ser transmitidas em streaming, a partir das 19.00 de sexta-feira, 10 de Julho, no Lux Frágil.

O festival assinalará o lançamento do segundo volume da compilação Branko Presents: Enchufada Na Zona e terá sete horas de música, com DJ sets e actuações ao vivo. Haverá ainda espaço para conversas com alguns dos artistas da editora.

“Numa altura em que a música ao vivo está a passar por um processo de transformação, faz mais sentido do que nunca continuar a celebrar Lisboa como um dos epicentros da electrónica global e um elo de ligação cultural", explica Branko. "É exactamente isso que pretendemos fazer com a compilação e com o Enchufada Na Zona ON AIR.”

Além do próprio Branko, Dino D’Santiago, Dengue Dengue Dengue, DKVPZ, Gafacci, Hagan, Jamz Supernova, Kampire, Lido Pimienta, Lua Preta, PEDRO, Pierre Kwenders, Rastronaut, Studio Bros e Vanyfox são os convidados. O evento pode ser acompanhado através do Youtube e do Facebook.

+ Da Weasel reencontram-se a 11 de Julho numa emissão online

Share the story