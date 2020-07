Da Weasel reencontram-se a 11 de Julho numa emissão online

O grande regresso aos palcos estava previsto para este mês, no festival NOS Alive, mas a pandemia estragou-lhes os planos. A 11 de Julho, para assinalar o dia em que se reencontrariam com o público no Passeio Marítimo de Algés, os Da Weasel estarão em directo, às 21.00, numa emissão em streaming nas redes sociais.

Vai ser possível assistir ao reencontro através das páginas do NOS Alive, dos Da Weasel e da Rádio Comercial, no Instagram e no Facebook. Está previsto um chat com os membros da banda, moderado por Rui Simões, e com a participação dos fãs. Para participar é preciso ter um bilhete ou passe válido para a edição do festival deste ano ou do próximo.

Os interessados terão ainda de dizer qual é a sua música favorita do grupo, e de enviar um vídeo com uma versão da música “Tás na boa”, em formato vertical, até 25MB e com um máximo de 20 segundos. O passatempo já está disponível no site do festival e termina às 23.59 de 9 de Julho. No dia seguinte, os vencedores são contactados por e-mail ou telefone.

O NOS Alive estará de regresso ao Passeio Marítimo de Algés, entre 7 e 10 de Julho de 2021. A par do anúncio das novas datas para a realização do evento, na sequência da deliberação do Governo, a organização confirmou que os Da Weasel vão actuar na próxima edição, a 10 de Julho. Por agora, são o único nome confirmado.

