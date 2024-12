Brasil em Lisboa: novo centro cultural e de empresas vai nascer junto à Avenida

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) vai ceder um edifício ao governo do Brasil, onde estarão representados diferentes organismos do país, abarcando desde a área cultural aos negócios. A notícia foi avançada pelo jornal Público, que detalha que a nova Casa do Brasil vai nascer num prédio de quatro andares, perto da Avenida da Liberdade.

No primeiro piso, ficará o espaço cultural dinamizado pela Fundação do Banco do Brasil, que do outro lado do Atlântico tem a seu cargo quatro importantes centros dedicados às artes visuais, à música, ao cinema e a outras formas de expressão artística, nas cidades de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Já o segundo piso contará com uma agência do referido banco. No terceiro ficarão as entidades responsáveis pela Casa do Brasil (a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – ApexBrasil, a Embratur e a Fundação Oswaldo Cruz) e o quarto e último piso integrará uma incubadora e aceleradora de empresas brasileiras.

DR Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília

Segundo o presidente do governo federal, Lula da Silva, a Casa do Brasil será ainda um centro de apoio e de convivência para a comunidade de brasileiros em Portugal, a maior comunidade de estrangeiros do país, com mais de 400 mil cidadãos residentes, cerca de 200 mil à espera de documentação por parte da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e outros 200 mil luso-brasileiros, de acordo com as estimativas.

O contrato de cedência do imóvel será assinado esta quarta-feira, 4 de Dezembro, pelo presidente da CML, Carlos Moedas, e pelo presidente da ApexBrasil, Jorge Viana.

