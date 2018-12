Break: comida de conforto para abrandar a rotina

No 71 da Poço dos Negros há um cantinho acabado de florescer para que os dias sejam levados com calma e sabor. Entrar no Break é perceber que podemos esquecer a rotina por uns minutos e apaixonarmo-nos por uma cozinha simples, mesmo que a existência de Lisboa seja um alvoroço do lado de lá do vidro.

Vanda é a responsável, é ela a mão na cozinha, e mesmo que nunca o tenha feito a este nível, diz, a vontade sobrepôs-se porque sempre foi assim. “Gosto de cozinhar, gosto de receber amigos, gosto de inventar coisas", diz-nos, contando ter decidido mudar de vida depois de anos a trabalhar no ramo da medicina dentária. "Resolvi ter o meu espaço.”

Ao balcão está Inês, que faz chegar um cappuccino (2,50€) e um latte macchiato (2€).

Fotografia: Manuel Manso

A estética do Break é simples, os azulejos e o inox da anterior existência do espaço, um bar, deram lugar à madeira e ao branco, acolhedor. A cozinha é, também ela, simples, e essa foi sempre a ideia de Vanda. “O que eu tento fazer é uma comida de conforto, comida simples."

Panqueca de doce de ovos com nozes caramelizadas (5€), iogurte com granola e framboesa (5€), sumo natural de frutos silvestres (4€) e sumo de laranja (3,5€) são algumas das opções do menu. Não falta o brunch (15€), claro, composto por uma bebida quente, um sumo natural ou um cocktail, iogurte com granola e fruta ou panquecas e uma tosta.

Fotografia: Manuel Manso

Por aqui, ainda que o conforto seja mesmo a palavra de ordem, há também uma variada selecção de tostas, como a Liverpool (8€), com salsicha fresca de porco, bacon, tomate cherry, cogumelos e ovos mexidos, saladas e petiscos. O Break tem ainda na carta dois pratos de jantar: caril de camarão e caranguejo (12€) e bife do lombo com batatas (16€).

Rua do Poço dos Negros, 73. Seg-Sex 09.00-18.00, Dom 10.00-14.00

