'Bridgerton' é a série mais vista da Netflix

Chegou ao serviço de streaming no dia de Natal e, passado pouco mais de um mês, tornou-se a série mais vista da Netflix nas primeiras quatro semanas após a estreia. Bridgerton, produção baseada nos livros de Julia Quinn, foi vista por 82 milhões de subscritores em todo o mundo, de acordo com a plataforma.

As previsões, informou a Netflix num comunicado, seriam que a série fosse vista em 63 milhões de contas durante o primeiro mês de exibição. Bridgerton chegou ao top 10 em todos os países, excepto no Japão, tendo mesmo atingido o primeiro lugar em 83 países (Portugal incluído).

Com este número, Bridgerton passa a ser a série mais vista da Netflix, suplantando The Witcher, que até agora detinha o título com 76 milhões de contas a fazerem streaming da série.

Lançado em 2012, o livro de Julia Quinn chegou agora, passados 12 anos, à lista dos livros mais vendidos do diário norte-americano The New York Times.

