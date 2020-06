“Brigada Antivírus”: Museu da Farmácia promove ateliers educativos para pais e filhos

O Museu da Farmácia está a preparar-se para formar uma “Brigada Antivírus”, através de ateliers para famílias, com crianças a partir dos cinco anos. Esta actividade estreia-se no primeiro dia de Verão, 20 de Junho, e decorrerá todos os sábados, às 15.00, em Lisboa e no Porto. As pré-inscrições já estão abertas.

Como é que os vírus se transmitem? Qual é a importância de lavar bem as mãos? Por que é que devemos cobrir a boca e o nariz quando tossimos ou espirramos? Estas e muitas outras questões, particularmente importantes nos dias em que vivemos, vão ser respondidas neste novo atelier da Vila Saúda, o serviço educativo do Museu da Farmácia, que conta ainda com uma plataforma interactiva.

Além de aprenderem várias formas de evitar a contaminação por microorganismos, as crianças, que devem estar acompanhadas por um adulto, terão oportunidade de se transformarem em verdadeiros cientistas e fabricarem o seu próprio álcool-gel, que poderão depois levar para casa. Concluída a actividade, pais e filhos são convidados a visitar o museu.

A participação no atelier tem um custo de 5€ e requer uma pré-inscrição através do envio de um e-mail (museudafarmacia@anf.pt). Para mais informações, poderá contactar o Museu da Farmácia de Lisboa (213 400 688) e o Museu da Farmácia do Porto (226 167 995).

