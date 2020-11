Brigadeirando e Le Mot lançam uma colecção de t-shirts e sobremesas

“Porque la vie en chocolat... é, sem dúvida, mais doce” é o mote para a primeira colaboração entre a Brigadeirando e a marca de roupa lisboeta com sotaque francês Le Mot. Inspirada na cidade das luzes, a colecção especial Les Gourmandises tanto tem t-shirts como doces e vai estar à venda a partir de dia 1 de Dezembro, na loja da Brigadeirando, na Lx Factory, e online.

“Na Brigadeirando sonhamos e criamos sem fronteiras. O desafio de acrescentar o nosso próprio je ne sais quoi a alguns clássicos da patisserie parisiense aguçou a nossa criatividade. Ao português com sotaque juntámos as técnicas e sabores franceses” explica Carol Henke, fundadora da marca de brigadeiros Brigadeirando.

Deste casamento açucarado surgiram então novos doces da marca que explorou a tradição francesa para criar um paris-brest com massa pâte à choux e recheado de brigadeiro de lima e framboesas (5,50€), uma tartelette francesa de massa sablé recheada de brigadeiro de caramelo salgado com figos (5,50€), brigadeiros crème brûlée com leite condensado, vagem de baunilha e uma camada de açúcar (1,75€/unidade) e uma barra de chocolate de 1kg recheada de brigadeiro de caramelo salgado (50€).

“Escolhemos o nome Les Gourmandises por ser uma brincadeira entre os produtos especiais da Brigadeirando e as frases estampadas nas t-shirts Le Mot que, nesta parceria, remetem também para um universo doce”, conta também Susana Santos, a cara por detrás da Le Mot.

As t-shirts (45€) vêm adoçadas com as novas expressões “sucré”, “le chocolat” e “à la française”, sempre em algodão orgânico e disponíveis numa paleta de cores nova com castanho claro, tons off white e em bordeaux. Além de haver algumas unidades disponíveis na Brigadeirando, estão todas disponíveis no site da Le Mot.

