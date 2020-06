Brockhampton reconfirmados para o Super Bock Super Rock em 2021

O colectivo de hip-hop norte-americano é a mais recente reconfirmação para o festival. A 26.ª edição do Super Bock Super Rock vai decorrer entre os dias 15 e 17 de Julho de 2021.

Os Brockhampton iam passar pelo Meco no dia 17 de Julho deste ano. O cancelamento do Super Bock Super Rock obrigou-os a mudar os seus planos, mas vai acabar tudo bem: os norte-americanos vão regressar ao país em 2021, a 16 de Julho, depois de em 2019 terem actuado no Sumol Summer Fest.

A informação foi avançada na manhã desta segunda-feira e coloca os Brockhampton ao lado de outras confirmações como Foals, Kali Uchis, Boy Pablo ou Slow J. O grupo de hip-hop, constituído neste momento por 13 elementos, chegará a Portugal com cinco discos na mala, o mais recente dos quais Ginger, de 2019.

Para já, ainda sem regresso confirmado, estão nomes como A$AP Rocky, Rex Orange County, Goldlink ou King Gizzard & the Lizard Wizard. Os bilhetes para a 26.ª edição do Super Bock Super Rock encontram-se à venda nos locais habituais, a preços que vão dos 55€ (diário) aos 110€ (passe), até ao dia 31 de dezembro.

+ Os concertos estão de regresso ao Hot Clube, mas ainda à distância

Share the story