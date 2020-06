Os concertos estão de regresso ao Hot Clube, mas ainda à distância

A principal razão que levou à fundação do Hot Clube de Portugal em 1948 foi “a divulgação da música jazz “ e como o espaço do clube e as presentes regras de distanciamento social são incompatíveis com concertos ao vivo, a alternativa encontrada para prosseguir a missão do clube são as transmissões em live streaming dos concertos no palco do HCP. Estas terão lugar às quintas e sextas-feiras entre as 22.00 e as 23.15 e a exiguidade do palco face às recomendações de distanciamento impõe que as formações não excedam o formato trio.

A transmissão directa dos concertos far-se-á através da plataforma Crowdcast e requer o pagamento de bilhete (7,50 €) através do respectivo link (que permanecerá activo durante alguns dias). O acesso é gratuito para sócios do HCP com as quotas em dia, mediante e-mail para hcp@hcp.pt informando dos concertos a que pretende assistir (mais informações no site da sala lisboeta).

Os concertos nesta modalidade estreiam na quinta e sexta-feira, dias 18 e 19 de Junho respectivamente, com o trio TGB e os bilhetes podem ser adquiridos em aqui (dia 18) e aqui (dia 19).

TGB não é nenhuma declinação nortenha do TGV, são as iniciais de tuba (Sérgio Carolino), guitarra (Mário Delgado) e bateria (Alexandre Frazão), uma insólita (mas eficaz) combinação instrumental que promove um vivo e irónico convívio entre jazz, rock e metal e que já editou três discos muito recomendáveis: TGB, Evil Things e III, todos na Clean Feed. Além de composições próprias, os TGB também reinventam clássicos do jazz e do hard rock, como é o caso de “Black Dog”, dos Led Zeppelin, incluído no álbum de estreia:

Uma amostra do que pode esperar-se dos TGB ao vivo pode ser obtida neste registo realizado em 2017 no HCP:

Os restantes concertos da série live streaming já agendados (e cujos links serão divulgados oportunamente) são os seguintes:

— Quinta-feira, 25 de Junho: Yuri Daniel Trio, com Diogo Vida (piano), Yuri Daniel (baixo eléctrico) e Vicky Marques (bateria), apresenta música do projecto Northern Lights;

— Sexta-feira, 26 de Junho: Desidério Lázaro Trio, com Desidério Lázaro (saxofone), Nelson Cascais (contrabaixo) e Luís Candeias (bateria), apresenta música do projecto Viagem ao Centro do Eu;

— Quinta-feira, 2 de Julho: André Rosinha Trio, com João Paulo Esteves da Silva (piano), André Rosinha (contrabaixo) e Marcos Cavaleiro (bateria), apresenta música do álbum Árvore (2019).

