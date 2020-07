Brunch do Sheraton Cascais agora é servido de quinta a domingo, sempre com acesso à piscina

Banquete está disponível entre as 12.30 e as 16.00. À quinta e sexta-feira a refeição é mais barata e mantém o acesso à piscina do resort.

Está de férias na cidade e à procura de um programa alternativo que não envolva madrugar para conseguir um lugarzinho à larga no areal? Então esta talvez seja uma boa ideia: o brunch de fim-de-semana do Sheraton Cascais Resort está agora disponível de quinta-feira a domingo e durante a semana tem um preço mais acessível.

A refeição é servida no restaurante Glass Terrace, com uma esplanada com vista para a piscina, e conjuga pratos mais típicos de pequeno-almoço com outros mais consistentes. Às quintas e sextas-feiras, o menu está disponível por 35€ para adultos e 17,50€ para crianças entre os 5 e os 9 anos. Aos sábados e domingos, o preço mantém-se nos 49€ por pessoa, 24,50€ para crianças, e tem o extra da música ao vivo.

Há panquecas, ovos, cogumelos, bacon, taças de iogurte com cereais ou fruta, mas também opções quentes como o creme de cogumelos ou o arroz cremoso de mar. Há também uma série de sobremesas à escolha, como as mini tarteletes de limão e framboesa. Depois desta barrigada, o melhor mesmo é estender-se numa das espreguiçadeiras e aproveitar para mergulhar – no preço está incluído o acesso à piscina gigante, com espaço suficiente para todos, e ao Brave Kids, o espaço infantil do resort.

“Decidimos estender o nosso brunch por mais dois dias porque, devido ao contexto que estamos a viver, há muitos portugueses que vão optar por gozar as suas férias em casa, procurando actividades locais para fazer em família, durante a semana”, justifica Pedro Santos, director-geral do Sheraton Cascais Resort.

O Glass Terrace tem a sua lotação reduzida, pelo que deve reservar o seu brunch através do e-mail brunch@sheratoncascais.com. Se preferir ir provar a carta principal do restaurante, tome nota que nestes dias de brunch, o menu de Verão está disponível apenas ao jantar.

Rua das Palmeiras, Lote 5 - Quinta da Marinha (Cascais).

