Brunch e yoga no jardim do Sheraton Cascais Resort

Poucos dias são tão valiosos quanto o sábado, ensanduichado entre um dia de trabalho e mais um dia de descanso, o sexto dia da semana serve – a quem o consegue ter livre – para retemperar energias, espojar-se no sofá ou numa toalha estendida no jardim, pôr uma série ou livro em dia, almoçar e jantar com amigos ou para não se fazer absolutamente nada.

Serve agora também para pôr em prática o novo programa do Sheraton Cascais Resort, o Brunch Saudável, que alia o melhor de dois mundos, o da comida e o do exercício físico – e está aberto a hóspedes e não só. O brunch foi criado pela nutricionista Mariana Abecasis e pelo chef executivo do hotel, Tiago Vitorino, e é antecedido por uma aula de yoga ao ar livre – sempre que o tempo permitir – ou no interior, que acontece por volta das 10.30 (estas aulas devem ser agendadas com 24 horas de antecedência e precisam de, pelo menos, cinco participantes para se realizarem).



O brunch é servido entre as 12.30 e as 16.00 no Glass Terrace, um restaurante envidraçado com vista para o jardim e para a horta do hotel (onde já florescem alguns vegetais e ervas aromáticas), e aqui encontrará, por exemplo, panquecas de amêndoa, robalo com pak choy, gengibre e citronela ou várias bowls em modo do-it-yourself. Não faltam também sobremesas neste menu interdito a açúcares adicionados ou alimentos processados. Por ser sábado, e porque comida saudável e aula de yoga não impedem que se divirta, saiba que no bar é servido o cocktail do dia, um Negroni, com Campari, vermute tinto e gin. O pacote Brunch Saudável custa 39€ por pessoa (19,50€ para crianças).



