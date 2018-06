Brunch Electronik anuncia o cartaz completo

Ao todo são oito domingos, de 29 de Julho a 16 de Setembro, que levam à Tapada de Ajuda alguns dos maiores nomes da electrónica mundial: Amelie Lens, Black Coffee, Dekmantel Soundsystem, DJ Tennis, Dave Clarke, John Digweed, Paul Kalkbrenner, Seth Troxler, entre outros.

A malta esperou, mas não desesperou. Sobretudo com esta boa-nova, que vem na altura certa, para se fazer contar aos mealheiros, para se fazer save the date nos domingos em que os nossos artistas preferidos passarem pela Tapada da Ajuda. E olhe que não são poucos, os bons artistas que vêm a Lisboa a propósito de mais uma edição do Brunch Electronik.

O festival domingueiro, que na edição transacta mudou de recinto, cresce este ano, ainda que se mantenha na Tapada da Ajuda. Para o arranque, a 29 de de Julho, temos o enorme e genial Paul Kalkbrenner, que vem da Alemanha para nos trocar as voltas entre o techno e o downtempo. Já em Agosto, dia 5, chega a nova certeza belga Amelie Lens, de apenas 28 anos mas já com provas suficientes para ser um dos grandes destaques do ano. Actua no mesmo dia que Tiago Fragateiro e Sonja.

Dia 12 é dia de showcase da Life and Death, editora norte-americana que nos dá quatro nomes de luxo: John Digweed, DJ Tennis, Perel (live) e Mafalda. Por falar em showcases, dia 19 há outro, desta vez da Dekmantel, com Motor City Drum Ensemble, Palms Trax, Ruuar e, claro, Dekmantel Soundsystem.

Dia 26 é melhor segurar-se. É que no ano passado, quando Dave Clarke foi à Ajuda, a coisa esgotou e a Tapada foi toda dele, numa ideia de rave à antiga. O britânico que é conhecido como o barão do techno toca num dia (e noite, já agora), que promete: Vitalic (live), Fairmont (live), Violet, Vil & Temudo.

No primeiro Brunch de Setembro há fruta da boa: Black Coffee, um dos reis da deep house mundial, toca dia 2. O sul-africano faz-se acompanhar de Da Capo, Enoo Napa e Rui Trintaeum. A 9 de Setembro Agoria convida DJ Vibe, Serginho e Analodjica. E para a última sessão, a 16 de Setembro, Seth Troxler fará um b2b com Tiga. E ainda sobre tempo para Gusta-vo & HNRQ e para Caroline Lethô.

