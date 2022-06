Brunch Electronik está de volta à Tapada da Ajuda até Setembro

Depois de três anos de silêncio, a música electrónica volta a ressoar na Tapada da Ajuda. De 17 de Julho a 18 de Setembro, a Lagoa Branca volta a receber o Brunch Electronik In The Park duas vezes por mês. O arranque da temporada está marcado para domingo, 17 de Julho, com Laurent Garnier como cabeça de cartaz. Os bilhetes para este e os outros DJ sets de 2022 já se encontram à venda.

A season opening, marcada para dia 17 de Julho, enche o domingo de música electrónica ao ar livre das 14.00 às 22.00. Além de Laurent Garnier, um dos mais conhecidos DJs e produtores de house, o primeiro evento da nova temporada do Brunch Electronik In The Park conta ainda com Freshkitos, Luísa, Telma e um live act de Roundhouse Kick. O primeiro lote de bilhetes já está esgotado, mas o segundo (23€) mantém-se disponível até ao momento. Também estão à venda os bilhetes para o backstage (65€) que incluem acesso a um bar exclusivo, a casas-de-banho exclusivas e ao palco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunch Electronik Lisboa (@brunchlisboa)

O Brunch Electronik In The Park repete-se no dia 31 de Julho, com um showcase de Possession. Para Agosto, estão marcados mais dois sets, a 14 e 28. No primeiro a música fica a cargo de Vintage Culture, Mochakk, Adonia e Miguel Rendeiro. O segundo conta com Paco Osuna, Pan-Pot, Frank Maurel e Francisca Urbano. Dia 11 de Setembro é a data com um cartaz mais sonante, com nomes como Fisher, Nox, Klin Klop e Whitenoise. O último Brunch Electronik In The Park deste ano acontece a 18 de Setembro com Tale of Us, Heartbreakerz, Cardia e Slum Vagabunds.

Todos os eventos acontecem na Lagoa Branca, na Tapada da Ajuda, a partir das 14.00, e prolongam-se até às 22.00. Os bilhetes para todas as datas já estão disponíveis no site oficial a partir dos 23€.

