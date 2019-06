Brunch Electronik regressa à Tapada da Ajuda com Jeff Mills e Amelie Lens

Esta refeição serve-se tardia e com pratos valentes de música electrónica. O Brunch Electronik está de volta à Tapada da Ajuda – a primeira edição acontece a 28 de Julho.

Ao todo são oito domingos, de 28 de Julho a 22 de Setembro. À Lagoa Branca, na Tapada de Ajuda, vão chegar alguns dos maiores nomes da electrónica mundial como Jeff Mills, Joseph Capriati, Charlotte de Witte, Richie Hawtin ou Amelie Lens pelas mãos do Brunch Electronik – In The Park, em parceria com a Madeofyou, promotora também responsável por festivais como o Neopop.

No arranque, a 28 de de Julho, actua Marco Carola, o italiano que foi fundamental para o desenvolvimento da cena electrónica no início dos anos 90 – a par do DJ há Johan, Kokeshi e Magazino. A edição de dia 4 de Agosto está entregue a Luciano, Jean Pierre, Nox e Penelope.

No dia 11, Mashkov, Waajeed DJ e Ellen Allien abrem a pista para o mestre de Detroit, Jeff Mills, um dos astros maiores da constelação techno. No domingo seguinte, dia 18, há Joseph Capriati, Francisca Urbano, Frank Maurel e Pixel82, uma semana antes do cenário da Tapada receber Charlotte de Witte, a DJ da cena underground techno de Bruxelas que se catapultou para as cabines de som do mundo inteiro. A par de Charlotte actuam Fjaak, Amulador B2B Tiago Fragateiro e RoundHouse Kick – tudo no dia 25.

O inglês Richie Hawtin, um dos nomes importantes do techno minimal, lidera as actuações do dia 1 de Setembro juntamente com Gusta-vo, NA O MI e Zé Salvador B2B Serginho. No fim-de-semana seguinte, fique atento à mesa de som encabeçada por Maceo Plex, que fecha o dia iniciado por Patrice Bäumel, Jennifer Cardini e Cardia.

A fechar mais um ciclo de brunches musicais, está a belga Amelie Lens, já com provas suficientes no mundo do clubbing promete ser um dos grandes destaques da edição. No mesmo dia actuam Farrago, Airod e Lee Jo Life.

O festival continua a apostar na sua vertente de sustentabilidade com o uso de copos reutilizáveis (1€) e uma equipa de limpeza reforçada. Para as famílias que quiserem levar os mais pequenos ao brunch, entre as 14.00 e as 19.00, os gaiatos até aos 11 anos têm direito a jogos, pinturas faciais, insufláveis e workshops.

Para matar o bichinho, há carrinhas de street food onde pode fazer intervalos para forrar o estômago e de copo na mão.

Há um buffet musical alargado para encher o prato do seu brunch, a partir de 13€.

Tapada da Ajuda. 28 de Julho, 4, 11, 18, 25 de Agosto e 1, 8 e 22 de Setembro 14.00-22.00. A partir de 13€.

+ As melhores festas em Lisboa esta semana