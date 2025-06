Brutal e erótico: vocalista dos Rammstein traz a Lisboa concerto para maiores de 18 anos

Ainda nem assinou a sua estreia a solo em Portugal, mas o vocalista dos Rammstein, Till Lindemann, já tem data marcada para regressar a Lisboa. Depois de actuar no Evil Live, a 28 de Junho, o artista vai trazer o espectáculo “Meine Welt” à MEO Arena no dia 17 de Novembro de 2025.

É a primeira vez que o artista alemão apresenta em Portugal um concerto a solo com produção completa – um espectáculo integralmente pensado por si, com cenografia, performance e intensidade ao nível do que já habituou os fãs em contexto de banda. O concerto será marcado por imagens fortes e conteúdos desafiadores, pensados exclusivamente para um público adulto, o que faz com que o concerto seja exclusivo para maiores de 18 anos.

“A digressão de Till Lindemann em 2025 vai desafiar todas as convenções e inspirar os fãs em toda a Europa. O espectáculo 'Meine Welt' eleva não só a música como também a estética visual a um novo nível, criando uma experiência que será tão inesquecível quanto provocadora”, disse Fred Handwerker, CEO da promotora responsável por toda a digressão, a Handwerker, através de um comunicado.

A digressão Meine Welt arranca a 29 de Outubro em Leipzig e passará por algumas das maiores arenas europeias, entre elas as de Amesterdão, Antuérpia, Londres, Barcelona, Madrid e Paris, antes de terminar a 17 de Dezembro em Praga. Pelo meio, Lisboa recebe uma paragem única, onde o cantor promete mergulhar o público num universo em que brutalidade e erotismo.

De recordar que Lindemann – cuja última paragem em Portugal aconteceu no Estádio da Luz, em Julho de 2023, com os Rammstein – estava a ser investigado por alegados abusos sexuais a várias mulheres. Em causa estavam acusações de que este teria drogado e tentado agredir sexualmente jovens que escolhia entre as primeiras filas dos seus concertos e através das redes sociais. Esta investigação foi encerrada devido à falta de provas.

MEO Arena (Lisboa). 17 Nov (Seg) 20.30. 65€-70€

