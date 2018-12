BTL: 2019 tem Lisboa como destino convidado

De 13 a 17 de Março, a 31ª edição da maior montra de promoção turística a nível nacional chega à FIL, no Parque das Nações, e transforma [novamente] a cidade no centro das atenções.

Depois do reconhecimento nos World Travel Awards e da admiração de publicações como a Monocle ou a Condé Nast Traveller, a cidade volta a estar em destaque. De 13 a 17 de Março do próximo ano, o pavilhão 1 da Feira Internacional de Lisboa dá a conhecer as características diferenciadoras da região – serão, ao todo, 18 concelhos representados – e as suas potencialidades turísticas que passam pela história e gastronomia, mas também pela arte, pelo património, enoturismo ou pelo desporto, consolidando-a como um dos locais de maior crescimento no segmento MICE [Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions].

Paula Oliveira, directora executiva da Associação de Turismo de Lisboa (ATL), afirma em comunicado que "a presença na Bolsa de Turismo de Lisboa, assegurada conjuntamente pela ATL e pela Entidade Regional de Turismo de Lisboa, é muito importante". "A BTL é a maior montra de promoção turística a nível nacional e Lisboa, depois das várias distinções internacionais enquanto destino turístico, deve continuar a demonstrar aos vários tipos de público o que faz desta região um destino turístico de excelência e a não perder.”

“É sem dúvida um orgulho ter Lisboa como Destino Nacional Convidado”, acrescenta ainda na mesma nota Fátima Vila Maior, directora de área de feiras da FIL e responsável pela BTL, explicando que “em 2017 [a cidade] registou mais de 14 milhões de dormidas e 6 milhões de hóspedes (...) e apresentou um crescimento médio de turistas de 10,6% entre 2009 e 2017, sendo a região do país com mais crescimento em termos globais". "A acrescentar aos números, o reconhecimento internacional, designadamente através de prémios como os World Travel Awards, torna Lisboa um fantástico cartão de visita para a BTL e uma excelente oportunidade para (re)descobrir este destino único no mundo”, conclui.

Lisboa sucede assim ao Centro de Portugal, à Madeira e ao Algarve, destinos nacionais convidados em 2018, 2017 e 2016 respetivamente.

+ Peixe em Lisboa regressa em Abril e o primeiro convidado tem três estrelas Michelin