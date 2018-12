Peixe em Lisboa regressa em Abril e o primeiro convidado tem três estrelas Michelin

Marque já na agenda: a 12.ª edição do Peixe em Lisboa acontece de 4 a 14 de Abril no Pavilhão Carlos Lopes. O belga Gert De Mangeleer é o primeiro chef internacional a confirmar presença.

O festival gastronómico dedicado ao peixe e marisco é só em Abril mas já tem novidades grandes. Gert De Mangeleer, um chef que alcançou a distinção máxima do guia Michelin, três estrelas no restaurante Hertog Jan, em Bruges, vai ser o convidado especial da 12.ª edição, anunciou esta segunda-feira a organização.

É, certamente, o primeiro de uma série de convidados – além de uma boa montra para dez restaurantes da Grande Lisboa, que preparam menus especiais de peixe e marisco para os dias do Peixe em Lisboa, o festival convida chefs portugueses e internacionais para showcookings e palestras sobre espécies e sustentabilidade.

Gert De Mangeleer tem 41 anos e é, segundo a organização em comunicado, um dos chefs europeus com uma “ascensão vertiginosa no guia Michelin”. Em 2006 ganhou a primeira insígnia dourada, apenas um ano depois de assumir os comandos da cozinha; em 2009 ganhou a segunda e em 2011 a terceira. No início deste ano, Gert anunciou o encerramento do restaurante, justificando que já “conquistou os seus maiores sonhos”, fechando o Hertog Jan no “pico” da sua carreira.

O último jantar no restaurante belga será no dia 22 de Dezembro. A apresentação do chef em Lisboa está já marcada para dia 5 de Abril às 19.00 e este será, provavelmente, um tema a abordar.

Os restantes cabeças de cartaz e programação ainda não foram revelados mas há uma série de competições clássicas que deverão fazer parte, como a eleição do melhor pastel de nata ou a da melhor patanisca.

