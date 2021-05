BTL regressa à FIL em Junho com bolsa viagens de entrada gratuita

A Bolsa de Turismo de Lisboa, que estava prevista realizar-se entre 12 e 16 de Maio, foi adiada para 2022 e terá lugar na FIL entre 16 e 20 de Março. Antes, haverá Bolsa de Viagens powered by BTL: o evento de entrada livre está marcado para os próximos dias 4, 5 e 6 de Junho. A ideia é promover as diferentes regiões do país e as empresas regionais do sector turístico, possibilitando a venda directa dos seus produtos e serviços.

“O Turismo é, indiscutivelmente, um dos sectores mais afectados pela pandemia. E este evento assume-se como fundamental para fomentar Portugal enquanto destino para se viajar em 2021”, lê-se em comunicado da Fundação AIP, que convida os portugueses a “fazer férias cá dentro” e a contribuir para a rápida retoma económica do sector turístico.

Como visitante, poderá encontrar ofertas variadas a preços altamente competitivos, ao mesmo tempo que apoia empresas e operadores de pequena e média dimensão. Basta registar-se no site da BTL para aceder gratuitamente à Bolsa de Viagens. A entrada no evento faz-se pela praça FIL. Por questões de segurança, o acesso estará condicionado a um número máximo de visitantes em simultâneo e será obrigatório o uso de máscara, bem como o cumprimento de todas as recomendações assinaladas no local.

Entre os stands que poderá descobrir na Bolsa de Viagens, encontrará, por exemplo, o do município de Albufeira, com empresas e serviços como a Garvetur Holidays, o Rocamar Exclusive Hotel & Spa e os MGM Muthu Hotels. Para mais informações, basta seguir atentamente a página de Facebook da BTL.

Sobre o adiamento da Bolsa de Turismo de Lisboa para 2022, a Fundação AIP garante que a nova data salvaguarda as melhores condições para o restabelecimento de todas as dinâmicas, bem como a participação dos visitantes profissionais e expositores internacionais.

FIL – Centro de Exposições e Congressos de Lisboa. 4 a 6 de Junho. Sex 15.00-22.00, Sáb 10.00-22.00 e Dom 10.00-20.00.

+ CP disponibiliza mais de 17 mil viagens com 80% de desconto

+ Guia de viagens para as melhores escapadinhas