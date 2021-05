CP disponibiliza mais de 17 mil viagens com 80% de desconto

A CP – Comboios de Portugal vai disponibilizar, a partir desta terça-feira, 18 de Maio, cerca de 17,920 viagens, uma média de 271 por dia, com descontos até 80€, nos comboios Intercidades, em 2.ª classe.

Os preços começam nos 2,50€, para ligações entre Lisboa e Évora, e vão até aos 5,50€, para ligações entre Lisboa e as cidades de Braga, Viana do Castelo e Guimarães. As viagens de Lisboa para Beja custam 3€, para as cidades de Coimbra e Covilhã 4€, para Faro e Guarda 4,50€ e para o Porto 5€.

Os bilhetes com desconto, disponíveis no site da CP, devem ser comprados com a antecedência mínima de dez dias e são válidos para viagens a realizar entre 28 de Maio e 31 de Julho.

+ Guia de viagens para as melhores escapadinhas

+ Há uma nova Time Out para descobrir